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Великоросс 21 декабря 2024, 21:15 Видеоблог

Кадры натурных испытаний 10 — 13-маховой двухступенчатой противоракеты 77Н6-Н

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Единственные детальные кадры натурных испытаний 10 — 13-маховой двухступенчатой противоракеты 77Н6-Н зенитно-ракетного / противоракетного комплекса С-500 «Прометей».

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Министерство обороны
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    21.12.2423:37:16

    Ф 16 спокойно летают над Украиной, это всё что надо знать про уровень российского ПВО.

    #1294417
    • HappyRed HappyRed
      22.12.2400:56:18

      молодец,возьми 20 гривен за работу

      #1294421
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