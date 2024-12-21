Великоросс 21 декабря 2024, 21:15 Видеоблог
Кадры натурных испытаний 10 — 13-маховой двухступенчатой противоракеты 77Н6-НСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Единственные детальные кадры натурных испытаний 10 — 13-маховой двухступенчатой противоракеты 77Н6-Н зенитно-ракетного / противоракетного комплекса С-500 «Прометей».
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