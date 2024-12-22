В России началось серийное производство первого в мире автономного минитрактора

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В России началось серийное производство полностью автономного минитрактора, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил «Ведомостям» представитель компании-разработчика «Когнитив пилот».

Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб., также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими предприятиями, включая «Газпром», для внедрения новых технологий.

Представитель компании пояснил «Ведомостям», что трактор ориентируется с помощью спутников и машинного зрения, может работать в составе группы машин, выполняющих совместные задачи. Устройство полностью автономно, что значительно снижает зависимость от человеческого труда и позволяет оптимизировать процессы в различных отраслях экономики. Минитрактор с ИИ может применяться в агропроме, нефтегазовой отрасли и транспорте. Согласно заявлению разработчика, аналогов этой машины в мире в настоящее время нет.

Проект поддерживается национальными программами и призван решить проблему дефицита квалифицированных кадров в ключевых сферах. Ожидается, что к 2027 г. внедрение таких технологий приведет к значительному росту производительности в сельском хозяйстве, газодобыче и нефтедобыче.

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