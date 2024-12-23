На заводе в Твери запустили серийное производство систем хранения данных © ixbt.com

В перспективе — полный производственный цикл готовых программно-аппаратных комплексов

Российская компания «Аэродиск» начала производство систем хранения данных на заводе компании «Аквариус» в Твери. Как рассказали в пресс-службе, этот шаг стал еще одним важным этапом партнерства двух компаний и открывает новые возможности для масштабирования производства «Аэродиск».

Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 систем хранения в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе за два года планируется довести этот показатель до 1500 единиц готовых СХД в год.

В компании рассказали:

Ранее выпуск систем реализовывался на мощностях «Аэродиска» и позволял достигать показателя в 100 СХД в год на пике, чего было недостаточно для удовлетворения растущего спроса со стороны заказчиков на решения компании. Существующая площадка компании впоследствии будет модернизирована в R&D-центр для разработки новых продуктов и подготовки их перевода в массовый выпуск.

В планах развития площадки в Твери — подготовка автоматизированной системы тестирования СХД, которая помимо проверки качества оборудования будет включать в свою функциональность автоматическую установку программного обеспечения на системы с помощью централизованного сервера.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈