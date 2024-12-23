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Innokentij90 23 декабря 2024, 14:04 Новые заводы и цеха

На заводе в Твери запустили серийное производство систем хранения данных

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На заводе в Твери запустили серийное производство систем хранения данныхНа заводе в Твери запустили серийное производство систем хранения данных © ixbt.com

В перспективе — полный производственный цикл готовых программно-аппаратных комплексов

Российская компания «Аэродиск» начала производство систем хранения данных на заводе компании «Аквариус» в Твери. Как рассказали в пресс-службе, этот шаг стал еще одним важным этапом партнерства двух компаний и открывает новые возможности для масштабирования производства «Аэродиск».

Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 систем хранения в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе за два года планируется довести этот показатель до 1500 единиц готовых СХД в год.

В компании рассказали:

Ранее выпуск систем реализовывался на мощностях «Аэродиска» и позволял достигать показателя в 100 СХД в год на пике, чего было недостаточно для удовлетворения растущего спроса со стороны заказчиков на решения компании. Существующая площадка компании впоследствии будет модернизирована в R&D-центр для разработки новых продуктов и подготовки их перевода в массовый выпуск.

В планах развития площадки в Твери — подготовка автоматизированной системы тестирования СХД, которая помимо проверки качества оборудования будет включать в свою функциональность автоматическую установку программного обеспечения на системы с помощью централизованного сервера.

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2024/12/2...odstvo-sistem-hranenija-dannyh.html

системы хранения данных, сервера, производство серверов, Аэродиск, Тверь
  • Нет аватара Exegen
    23.12.2418:14:11

    Как обычно «ни ссылок, ни фулла») Что за СХД, какие ТТХ, где сайт, где адекватный конфигуратор на сайте, где реальные цены, а не заныканные за сотней печатей и гостайной, что за ОС там, где брать диски, ЗИП для них, опять где-то там.

    Вот почему заходишь на буржуйские сайты, там никогда не чураются подробно всё описывать, 3Д картинки, даже есть модели, где нажимаешь, оно всё на запчасти разлетается, смотришь в отдельности, есть конфигуратор с полным спектром ЗИП с реальными ценами, собираешь, тебе дают скидку, если контора большая и берёшь много.

    У нас куда не зайдёшь: вечно куцый сайт, кусочек общих ТТХ и большая кнопка — цена по заказу. ВСЁ! Где процы, кулеры, как собирать, где брать. Зачем оно надо звонить что-то, какие-то древние листики заполнять, галочки ставить…Не, ну серьёзно, надо менять подход…

    #1294508
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      23.12.2418:34:24

      Тише едешь дальше будешь !!!

      Время такое что предоставлять много инфомации в открытом доступе просто вредно в этой области.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:35 23.12.24
      #1294511
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