В России начали производство псевдоспутников для связи и спасательных операций

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В России запущено производство первых опытных образцов псевдоспутников — беспилотных стратосферных самолетов, способных выполнять задачи, аналогичные орбитальным спутникам, но на значительно меньшей высоте. Эти аппараты экономичнее в запуске и эксплуатации, что делает их доступным решением для множества задач. Похожий проект запускал Facebook*, но закрыл его в 2018 г.

Псевдоспутниками такие системы называют, так как они по своим задачам схожи с аппаратами, функционирующими на земных орбитах, но покрывают меньшую площадь. Зато цена их запуска и эксплуатации на несколько порядков ниже, чем у космических аппаратов. Полноразмерный вариант аппарата будет весить 315 кг, иметь размах крыла 40 метров и развивать скорость от 120 до 140 км/ч. Пока в производство запущены два уменьшенных образца в масштабе 1:5 для тестирования технологий.

Псевдоспутники будут оснащены солнечными батареями, расположенными на верхней поверхности крыла. Четыре электрических двигателя обеспечат беспосадочный полет в течение месяца и дольше, используя днем энергию солнца, а ночью — накопленный запас. Об этом сообщил руководитель проекта Николас Оксман, исполнительный директор компании «Стратолинк».

Псевдоспутники находят применение в ситуациях, требующих быстрой и эффективной организации связи и навигации. Они пригодятся при ликвидации последствий стихийных бедствий, в поисково-спасательных операциях, а также для обеспечения связи и интернета в удаленных районах.

Характеристики устройства

Аппарат представляет собой беспилотник самолетного типа, оснащенный четырьмя электрическими двигателями мощностью 7,4 кВт, которые используют солнечную энергию. Солнечные батареи установлены на верхней поверхности крыла, за счет чего устройство днем запасает энергию, расходует ночью и может летать без посадки в течение месяца и больше, рассказал Оксман.

Масса стратосферного беспилотника составит 315 кг, размах крыла — 40 м, скорость — 120-140 км/час. Конструктивные компоненты пропеллера будут оснащены модулями обогрева, чтобы исключить их обледенение. Управлять аппаратом будет бортовой компьютер, оснащенный искусственным интеллектом.

Пропеллеры будут крутиться в противоположных направлениях, что поможет беспилотнику компенсировать реактивный момент винта — силу, которая стремится накренить или развернуть летательный аппарат. такая конфигурация также обеспечит устойчивый полет в разреженной воздушной среде.

Лопасти винтов сконструированы по принципу двигателя изменяемого шага, что позволяет управлять углом наклона лопастей. Такой механизм повышает эффективность винтомоторной группы.

«Псевдоспутник сможет нести полезную нагрузку до 40 кг. В частности, в его передней части разместится оптический модуль с поворотной платформой, предназначенный для установки устройств для наблюдения и дистанционного зондирования земли, например камер, спектрометров, дальномеров и тому подобных инструментов. Во внутреннем отсеке в корпусе беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата», — сказал Оксман.

Подобный проект Aquila провалился

В июне 2018 г. Facebook*, принадлежащий Meta, признанной экстремистской на территории России, закрыл направление разработки дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты, просуществовавший четыре года. В рамках проекта Aquila компания планировала запуск в стратосферу крупных дронов, которые будут работать частично на солнечной энергии.

В мае 2017 г. Aquila совершил второй испытательный полет, который прошел успешно. Дрон поднялся в небо на рассвете со скоростью 43 км/ч. Он находился в воздухе в течение одного часа и 46 минут, достигнув максимальной высоты 914 м, после чего успешно приземлился на посадочную площадку полигона.

*Facebook — принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России.

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