«КАМАЗ» поставил в Санкт-Петербург партию городских автобусов среднего класса КАМАЗ Вега

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В адрес заказчика — ООО «Пальмира», одной из крупнейших транспортных компаний в Санкт-Петербурге, передано 22 автобуса КАМАЗ-4280-F5 Вега. Поставку техники осуществил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР». Новая техника приобретена по программе льготного лизинга с привлечением средств ФНБ. После прохождения необходимых процедур автобусы Вега выйдут на маршруты Северной столицы.

Автобус КАМАЗ-4280-F5 Вега, который является новинкой 2024 года, имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска — пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ — наличие современных систем безопасности, надёжность и ресурс основных узлов и агрегатов. Низкие эксплуатационные расходы делают КАМАЗ Вега ещё более привлекательным для российских перевозчиков. К тому же при соизмеримых габаритных размерах с ближайшими конкурентами у автобуса КАМАЗ длиной 8,5 м выше управляемость и меньший радиус разворота. Общая пассажировместимость — 65 человек, мест для сидения — 19 плюс два откидных сиденья и место для инвалида-колясочника. Также в автобусах, предназначенных для Санкт-Петербурга, установлены дополнительные опции, включая кондиционер с разводкой вентиляции по салону.

К слову, данная модель поступила в продажу в сентябре этого года и сразу вызвала большой интерес со стороны российских регионов. К примеру, в ноябре партия из 15 автобусов КАМАЗ-4280-F5 Вега пополнила пассажирский автопарк Воронежской области. Также в декабре городской автобус среднего класса KAMAЗ-4280-F5 Вега был признан победителем конкурса Гран-при «За рулём» — Коммерческие автомобили в номинации «Автобусы малого и среднего классов».

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