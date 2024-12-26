Завод «ЦТС» в Калининградской области начал производство IP-видеокамер

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Одну IP-видеокамеру на предприятии выпускают всего за 2 минуты. Первая партия в 1 000 штук уже отгружена заказчику.

IP-видеокамеры — это уличные всепогодные изделия, предназначенные для систем охранного и технологического видеонаблюдения. Они включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

Как пояснили в GS Group, на мощностях «ЦТС» по заказу компании QTECH производится сборка электронных модулей, сборка изделий в корпус, тестирование и упаковка.

Наработанные компетенции и современное оборудование позволяют нам держать высокий темп производства, рассказал генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев.

«Мы можем собирать сложные технические устройства и устанавливать в одно миниатюрное изделие сразу четыре печатные платы, а не одну, как делается обычно».

Собранное на «ЦТС» видеооборудование QTECH оснащено современным программным обеспечением и может использоваться в рамках программы импортозамещения государственными ведомствами, учреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК. Применение этих видеокамер повышает безопасность во всех аспектах видеонаблюдения, хранения и передачи информации. Кроме того, возможности оборудования позволяют интегрировать его в системы комплексной охраны объектов любого масштаба и конфигурации.

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