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Блог компании GS Group Блог компании GS Group™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Там, где даже воздух под контролем

© max.ru

Представьте помещение, где даже воздух проходит строгий контроль. В них обычно располагаются фармацевтические и биотехнологические производства, а также проходят определенные процессы создания микроэлектронной продукции. В GS Nanotech площадь таких помещений достигает 700 квадратных метров.

Что значит «чистое помещение» и почему для микроэлектроники это настолько важно

В воздухе таких помещений количество микроскопических частиц строго ограничено. Для 7-го класса чистоты по стандарту ISO 14644-1 допускается не более 352 000 частиц размером от 0,5 мкм на один кубометр воздуха.

Во сколько раз воздух в чистом помещении чище офисного? Почему невидимая глазу частица может испортить микросхему? И как в GS Nanotech контролируют все: от фильтрации до специальной одежды сотрудников?

Рассказали, как устроены чистые помещения и почему без них невозможна микроэлектроника, в полной версии поста в нашем канале MAX. Переходите по ссылке — там же подробности розыгрыша корпоративных подарков GS Group.

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Источник: max.ru

Комментарии 1

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  • Антон Селютин Антон Селютин09.09.26 10:35:18

    Немного подбешивает такая подача, когда вместо нормального поста — просто ссылка на канал. Для ссылки на оригинальный материал обычно есть специальное поле, либо ссылку можно добавить в конце поста. А не вместо поста.
    Вот уже несколько подобных новостей про GS, которые, по факту, являются пустыми ссылками. Выглядит как неуважение к читателю

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