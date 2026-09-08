Там, где даже воздух под контролем
Представьте помещение, где даже воздух проходит строгий контроль. В них обычно располагаются фармацевтические и биотехнологические производства, а также проходят определенные процессы создания микроэлектронной продукции. В GS Nanotech площадь таких помещений достигает 700 квадратных метров.
Что значит «чистое помещение» и почему для микроэлектроники это настолько важно ❓
В воздухе таких помещений количество микроскопических частиц строго ограничено. Для 7-го класса чистоты по стандарту ISO 14644-1 допускается не более 352 000 частиц размером от 0,5 мкм на один кубометр воздуха.
Во сколько раз воздух в чистом помещении чище офисного? Почему невидимая глазу частица может испортить микросхему? И как в GS Nanotech контролируют все: от фильтрации до специальной одежды сотрудников?
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