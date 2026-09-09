«Уральские локомотивы» подтвердили прочность кузовов скоростного поезда
На заводе «Уральские локомотивы» проверили, как кузова вагонов высокоскоростного поезда переносят экстремальные нагрузки. Испытания проходили в два этапа — сначала статические, затем динамические.
На первом этапе конструкцию тестировали на сжатие и растяжение. Головной вагон закрепили на специальном стенде и ступенчато нагружали продольными силами, имитируя работу сцепных устройств. Датчики, установленные в наиболее напряженных зонах, фиксировали поведение металла. Статические тесты прошли успешно.
После этого перешли к ударным испытаниям. Кузова разместили на немоторных тележках и оснастили измерительной аппаратурой. На путях собрали сцепку из испытуемого вагона и груженых вагонов-подпоров. Удары наносил вагон-боек с измерительной сцепкой, скорость соударения каждый раз увеличивали.
Как отметили в СТМ, такой формат имитирует продольные силы, возникающие при экстренном торможении или нештатных ситуациях на железной дороге. Задача — подтвердить, что несущая конструкция выдерживает удары, передающиеся через автосцепку. По итогам динамических испытаний прочность кузовов подтверждена.
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