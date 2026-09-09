Открыт новый производственный цех «Дорогобужкотломаш» в Смоленской области
В Дорогобужском муниципальном округе дан официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Дорогобужкотломаш» — стратегическом партнёре ГК «ЕКС».
«Дорогобужкотломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60 лет предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране: по статистике, каждый четвёртый житель России получает тепло, выработанное дорогобужскими котлами.
Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Объём предоставленной поддержки составил 494 миллиона рублей.
Новый цех площадью более 5 тысяч квадратных метров предназначен для крупноузловой сборки водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов большой мощности. Его строительство велось с апреля 2025 года. Здесь установлен комплекс специализированного оборудования, который позволит повысить степень механизации операций и обеспечить необходимую точность сборки. Развитие предприятия — это рост производственных возможностей и новые рабочие места.
Компания уделяет большое внимание подготовке молодых профессионалов. В мае 2026 года «Дорогобужкотломаш» заключил соглашение со Смоленским филиалом НИУ «МЭИ». На базе вуза создано студенческое конструкторское бюро, где будущие инженеры получают возможность работать над реальными производственными задачами и приобретать практический опыт ещё во время обучения.
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