«ТрубоПластУрал» расширил мощности и ассортимент выпускаемых изделий

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Компания «ТрубоПластУрал» (г. Магнитогорск) расширила ассортимент выпускаемых пластиковых труб, организовав новое производство в индустриальном парке Магнитогорского металлургического комбината (ИП ММК).

«ТрубоПластУрал» запустил экструзионные линии с целью производства труб из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) диаметром от 20 до 450 мм для водоснабжения и газоотведения. Отмечается, что в производственном цикле используется как первичный, так и вторичный полиэтилен.

В рамках инвестпроекта также установлен и запущен станок для нарезки резьбы на обсадные трубы, которые используются для буровых установок. В круг потребителей выпускаемых труб входит также ПАО «ММК».

В следующем году «ТрубоПластУрал» намерен открыть производство пластиковых труб со свето- и термостабилизацией, которые можно использовать для поливочных систем, ранее они не выпускались в регионе.

«Уходящий год площадка ММК завершает с большой долей коммерциализации, которая в настоящий момент составляет 94%. Стратегия парка, предусматривающая постоянное развитие, не меняется. Мы проводим санацию территории, прокладываем новые сети, реконструируем здания, автомобильные дороги. В следующем году планируем закончить реконструкцию сети пожарно-питьевого водоснабжения, тем самым получив экономический эффект в размере 5 млн руб. в год», — рассказал директор «ММК-Индустриальный парк» Руслан Ахметзянов во время выездного совещания исполнительной дирекции ММК во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым.

Минпромторг Челябинской области дал положительный ответ о возможности развития индустриального парка и за пределами калибровочной площадки — на незадействованных территориях города и ПАО «ММК».

В этом году в индустриальном парке Магнитогорского металлургического комбината открыли импортозамещающие производства четыре новых резидента. Всего на территории ИП ММК работают 26 арендаторов.

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