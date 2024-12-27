В Москве открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

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Благодаря новой дороге-связке улучшится транспортное обслуживание более 600 тысяч жителей районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также Северного Бутова.

Всего по проекту строительства 10-го участка южного направления Московского скоростного диаметра возведено свыше девяти километров новых дорог, четыре искусственных сооружения и два пешеходных перехода. Следующим летом планируем открыть еще 2,2 километра дорог, включая участок, который в будущем свяжет МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Благодаря новой связке сократится до 2,5 километра перепробег автотранспорта и в среднем на 23 минуты — время в пути. В результате улучшится транспортное обслуживание более 600 тысяч жителей районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное и Северное Бутово.

В дальнейшем новую дорогу соединят с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе начали строить в июле 2019-го и завершили в декабре 2024 года. Бессветофорная магистраль длиной свыше трех километров по прямой с тремя — четырьмя полосами движения в каждом направлении начинается в районе 32-го километра МКАД и доходит до Варшавского шоссе, проходя параллельно путям второго Московского центрального диаметра (МЦД).

Всего в рамках проекта построено 9,3 километра дорог.

В сентябре 2024 года ввели в эксплуатацию 4,4 километра дорог, включая тоннель под МКАД, мост через реку Битцу и эстакаду — съезд с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области. Кроме того, открыли участок Симферопольского шоссе с переходно-скоростными полосами в районе пересечения с МСД и съезд с Симферопольского шоссе на МСД в сторону МКАД.

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