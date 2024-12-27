В Новосергиевском районе Оренбургской области запустили в работу новый молочный комплекс

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В «Армада-Агро» Новосергиевского района первая сотня коров дала молоко. Запущена высокотехнологичная доильная установка «Карусель».

Чтобы увеличить молочную продуктивность и улучшить генетический потенциал стада, предприятие приобрело 457 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы.

Запуск молочного комплекса с новейшими технологиями и комфортными условиями для содержания животных будет способствовать увеличению объемов производства натуральной, качественной молочной продукции. При выходе на полную мощность ферма сможет производить ежегодно до 10 тысяч тонн молока.

Строительство современного животноводческого комплекса на 1200 коров началось в 2023 году. В ходе реализации инвестиционного проекта на территории села Лапаз построено 2 корпуса для беспривязного содержания дойного стада по 600 голов и один корпус с автоматизированной доильной установкой.

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