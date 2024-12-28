В Екатеринбург приехал новый трамвай «Львёнок»

© ural-meridian.ru

В Екатеринбург этой ночью в Западное трамвайное депо приехал новый трамвай «Львёнок». Вагон собрали на Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого.

Трамвай вмещает 161 пассажира, из которых 40 — сидячие. Внутри салона установлены USB-розетки для зарядки мобильных устройств, камеры видеонаблюдения для мониторинга дорожной ситуации и безопасности, а также современные медиаэкраны, на которых отображается информация о маршруте, температурные показания и время до следующей остановки.

Модель 71-911ЕМ «Львенок» уже успешно функционирует на маршруте «Верхнепышминского трамвая», который соединяет Екатеринбург с Верхней Пышмой. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало в город такжепоступит трехсекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (возможно, это будет еще один «Кастор»). Мы также писали, что мэрия Екатеринбурга в следующем году сделают упор на покупку новым трамваев. На их покупку город потратит 1,5 миллиарда рублей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈