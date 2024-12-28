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Innokentij90 28 декабря 2024, 15:45 Видеоблог

Все заводы и техника России в 2024 году. Неделя за неделей

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

За 2024 год в России запущено свыше 300 новых производственных объектов — заводов, фабрик, комбинатов, крупных линий, электростанций и т. д. Весь год мы собирали для вас позитивные новости об этом, а также о пусках космических ракет, поставках военной и гражданской техники, изобретениях, победах наших школьников и студентов на международных олимпиадах. По традиции в конце года представляем вам сводный выпуск, где просто перечисляем все эти достижения. Текст выпуска с ссылками на первоисточники ищите здесь: https://vk.com/@rossiya_segodnya-vse-zavody-i-tehnika-rossii-v-2024-godu-nedelya-za-nedelei

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://rutube.ru/video/3225ba300f2ed2390834c4745ad3baca/

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