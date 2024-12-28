Все заводы и техника России в 2024 году. Неделя за неделей

Все заводы и техника России в 2024 году. Неделя за неделейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
За 2024 год в России запущено свыше 300 новых производственных объектов — заводов, фабрик, комбинатов, крупных линий, электростанций
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