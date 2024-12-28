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Великоросс 28 декабря 2024, 17:37 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Нижегородской области СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс

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 © progorodnn.ru

В Большеболдинском районе СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 400 голов скота. Общая сумма инвестиций в проект составила около 100 миллионов рублей, из них 48 миллионов было субсидировано из регионального бюджета.

Благодаря открытию 12 новых ферм за год уровень самообеспеченности Нижегородской области молоком и молочными продуктами достиг 88%.

 © nobl.ru

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Источник: https://nobl.ru/novosti-nizhegorods...odderzhke-v-bolsheboldinskom-munits

Нижегородская область
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