В Нижегородской области СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс

Великоросс 28 декабря 2024, 17:37 Новые и модернизированные предприятия агропрома
В Нижегородской области СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплексСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Большеболдинском районе СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 400 голов скота. Общая сумма инвестиций в проект составила около 100 миллионов рублей, из них 48 миллионов было субсидировано из регионального бюджета.
Благодаря открытию 12 новых ферм за год уровень самообеспеченности Нижегородской области молоком и молочными продуктами достиг 88%.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс