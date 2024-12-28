В Нижегородской области СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс

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В Большеболдинском районе СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 400 голов скота. Общая сумма инвестиций в проект составила около 100 миллионов рублей, из них 48 миллионов было субсидировано из регионального бюджета.

Благодаря открытию 12 новых ферм за год уровень самообеспеченности Нижегородской области молоком и молочными продуктами достиг 88%.

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