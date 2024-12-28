В Мытищах открыта первая в России автоматизированная линия по производству акустических систем

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В год своего 30-летия команда компании «Урал» на территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» провела торжественный запуск своей автоматизированной линии.

Новая линия позволит выпускать до пяти миллионов акустических систем в год. Отмечается, что автоматизация производственного процесса должна обеспечить более высокое качество, снижая уровень брака до 0,1%, что является ключевым критерием для автопроизводителей. Так, в списке первых заказчиков стоят крупные российские автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ.

Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии, оснащённой ИИ, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году — до 50 миллионов. Это позволит полноценно удовлетворить спрос российского рынка в акустических системах для автозаводов, стадионов, концертных залов, систем оповещения, а также оборонной промышленности и РЖД. После запуска автоматизированной линии «Гагарин Урал Завод» станет крупнейшим в России и Европе предприятием в своём сегменте и уникальным примером высокотехнологичной автоматизации.

© mytyshi.ru

12 апреля этого года, в День космонавтики, «Гагарин Урал Завод» в Мытищах запустил первую в России пилотную сборка портативных колонок. Представители бренда не останавливаются на месте и большими шагами двигаются вперед. Собственное производство отечественной автомобильной акустики и портативных колонок под брендом «Гагарин» расположено на Волковском шоссе. В данный момент компания уже может похвастаться целой линейкой портативной акустики, выпускаемой с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

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