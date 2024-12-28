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Innokentij90 28 декабря 2024, 19:13 Новые заводы и цеха

В Мытищах открыта первая в России автоматизированная линия по производству акустических систем

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 © mytyshi.ru

В год своего 30-летия команда компании «Урал» на территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» провела торжественный запуск своей автоматизированной линии.

Новая линия позволит выпускать до пяти миллионов акустических систем в год. Отмечается, что автоматизация производственного процесса должна обеспечить более высокое качество, снижая уровень брака до 0,1%, что является ключевым критерием для автопроизводителей. Так, в списке первых заказчиков стоят крупные российские автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ.

Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии, оснащённой ИИ, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году — до 50 миллионов. Это позволит полноценно удовлетворить спрос российского рынка в акустических системах для автозаводов, стадионов, концертных залов, систем оповещения, а также оборонной промышленности и РЖД. После запуска автоматизированной линии «Гагарин Урал Завод» станет крупнейшим в России и Европе предприятием в своём сегменте и уникальным примером высокотехнологичной автоматизации.

 © mytyshi.ru

12 апреля этого года, в День космонавтики, «Гагарин Урал Завод» в Мытищах запустил первую в России пилотную сборка портативных колонок. Представители бренда не останавливаются на месте и большими шагами двигаются вперед. Собственное производство отечественной автомобильной акустики и портативных колонок под брендом «Гагарин» расположено на Волковском шоссе. В данный момент компания уже может похвастаться целой линейкой портативной акустики, выпускаемой с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

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Источник: https://mytyshi.ru/article/v-mytisc...vodstvu-akusticheskih-sistem-657259

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Мытищи, производство акустических систем, автоматизированные линии, импортозамещение
  • Е.Юрий Е.Юрий
    29.12.2401:32:28

    Имеется в наличии портативная колонка Урал ТТ4, подаренная мною племяшке — звук хороший, жаль изготовлена в Китае. Очень радостная новость, что Урал открыл, наконец, свое прлизводство! С нетерпением буду ждать различную акстику — хорошо пользуется спросом портативная, компьютерная, разные виды домашних кинотеатров, длинные колонки(бары).

    #1294919
    • shigorin shigorin
      29.12.2405:46:11

      Вообще не слышал про них доселе.

      Что ж, в добрый путь!

      #1294921
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