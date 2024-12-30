В Московском метро на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» открыли новые пересадки

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В вестибюлях станций станет свободнее и комфортнее.

В метро открылись две новые подземные пересадки: между Большой кольцевой линией (БКЛ) и Калининской веткой на стации «Авиамоторная» и между БКЛ и Арбатско-Покровской линией на «Электрозаводской».

Благодаря переходу на «Авиамоторной» путь до станции Большой кольцевой линии и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления Московской железной дороги.

На стене верхнего эскалаторного зала в пересадочном узле станции метро «Авиамоторная» специалисты установили историческое панно «Икар». Ранее эта скульптурная композиция художника Анатолия Мосийчука находилась в торце станции «Авиамоторная» Калининской линии, открытой в 1979 году.

На стенах коридора «Электрозаводской» синей ветки специалисты разместили горельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода». Они были демонтированы со станции радиальной линии еще в середине ХХ века и считались утраченными.

Новый переход на «Электрозаводской» поможет сэкономить горожанам в дороге в среднем 10 минут в день. В вестибюлях станций станет свободнее и комфортнее.

Станция «Электрозаводская» становится одним из крупнейших пересадочных комплексов столицы. Она объединяет одноименные станции метро Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, платформу третьего Московского центрального диаметра и маршруты наземного транспорта.

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