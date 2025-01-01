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На заводе «Кубаньжелдормаш» стартовало серийное производство тележек путевых четырёхколёсных ПКБ-1Т типа «Диплор». Первая серийная партия уже поступила на склад.

Тележки ПКБ-1Т созданы для удобной транспортировки грузов, материалов верхнего строения пути и инструментов при ремонте и обслуживании железнодорожных путей.

Прочная сварная рама из швеллеров и колёса на шарикоподшипниках гарантированно выдерживают заявленную нагрузку, а изолированные оси предотвращают срабатывание сигнализации на участках с автоблокировкой рельсового пути. Современная тормозная система позволяет надежно фиксировать тележку, предотвращая смещение.

Благодаря компактным габаритам и простому обслуживанию, ПКБ-1Т легко управляется бригадой из двух человек. Для увеличения производительности тележки можно использовать в сцепке, что делает их незаменимыми для выполнения различных вспомогательных операций, таких как разгрузка и укладка рельсов и шпал.

Тележки типа «Диплор» имеют долгую историю успешного применения. За годы эксплуатации они доказали свою надежность и простоту в использовании.

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