стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 02 января 2025, 19:29 Видеоблог

Ход строительства нового больничного комплекса в Хотькове Московской области

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://regions.ru/sergposad/zdravo...025-goda?ysclid=m5fjjxw3wf796292471

строительство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,