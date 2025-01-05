Российская компания представила первый хмелеуборочный комплекс

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В начале сентября 2024 года пресс-служба Кабмина министерства Чувашской республики сообщила о выпуске предприятием «Техмашхолдинг» хмелеуборочного комбайна МХ-450 «Аван», полностью собранного в республике компанией «Техмашхолдинг» из агрегатов чувашского производства, хмелесушильной машины «Феникс-450Х», а также обрезчика для последних и столбовых рядов хмеля, высокоэффективного окучника и разокульника в варианте с внесением минеральных удобрений на глубину 15-20 см.

Все машины успешно прошли испытания на опытных хмельниках в Чувашии.

Машины поставлены в Центр компетенций в хмелеводстве, созданном при Чувашском государственном аграрном университете, а также в хозяйство в Вурнарском округе Чувашской Республики.

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В октябре 2018 года сайт Сделано у Нас сообщил о запуске в хозяйстве ООО «Агро Ресурсы» первого отечественного хмелеуборочного комбайна МХ-300 «Цивиль», предназначенного для очеса, доочеса хмелевых шишек с предварительно срезанных плетей, сепарации шишек от примесей и измельчения стеблей. Машина, изготовленная специалистами Чебоксарского предприятия ООО «Техма-Агромаш» (подразделение компании «Техмашхолдинг»). применяется в хмелеводческих хозяйствах в зонах возделывания этой культуры,

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В сентябре 2023 года пресс-служба Минсельхоза Чувашской республики сообщила об успешном испытании хмелеуборочной машины МХ-500 Аван производства ООО «Техмашхолдинг», производительностью от 500 лоз в час (с возможностью увеличения до 1000 лоз в час), установленной мощностью 37 кВт, массой 21 тонна и габаритами 25×2×8 метров.

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