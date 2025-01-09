Российские школьники в 2024 году завоевали 42 награды в международных олимпиадах

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В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые.

Поставлена цель — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Российские школьники приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ.

В России активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 миллионов обучающихся.

Помимо основных международных олимпиад, сборные команды Российской Федерации приняли участие и в других международных интеллектуальных состязаниях, которые прошли в разных странах в очном и онлайн-форматах, завоевав 61 медаль (36 золотых, 21 серебряную и 4 бронзовые).

Руководителями российских команд выступили педагоги ведущих отечественных школ и высших учебных заведений — Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербурга, Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института, МГУ имени М.В. Ломоносова.

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