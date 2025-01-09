Новый спорткомплекс открыли в Анивском районе Сахалинской области

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В селе Троицкое Анивского района состоялось торжественное открытие нового спортивного объекта.

Спортивный комплекс включает два блока: одноэтажный спортивный зал и двухэтажный административно-бытовой блок. Внутри находятся универсальный спортзал с инвентарем, вестибюль с гардеробом, помещения охраны, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, а также административные и технические помещения. На втором этаже расположены тренажерные залы, дополнительные раздевалки и кабинеты для персонала.

Комплекс начнет свою работу уже в новогодние праздники. Здесь планируется проводить занятия по волейболу, баскетболу, теннису и мини-футболу для детей старше 10 лет и взрослых. Также запланированы тренировки по борьбе и тхэквондо, а отдельный зал предназначен для лечебной физкультуры. Объект станет постоянной площадкой для соревнований и тренировок спортсменов.

Проект реализован в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и получил поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях.

© admin.citysakh.ru

© admin.citysakh.ru

https://citysak....ru/news/116650

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