29 ноября в Мариуполе Донецкой Народной Республики после реконструкции открыт спортивный комплекс «Портовик»

Он включает футбольное поле с искуственным покрытием и с трибунами на полторы тысячи зрителей, беговые дорожки, залы: игровой, борьбы, боксерский — и зал для игры в настольный теннис.

Стадион «Портовик» начали восстанавливать в марте 2024 года. Он получил сильные повреждения во время боев за Мариуполь. Было разрушено все: кровля, остекление, беговые дорожки, футбольное поле, трибуны, вспомогательные сооружения.

За 2 года в Республике отремонтирован 31 спортивный объет, из них в 2025 году — 22 спорткомплекса.

В том числе в последнее время открыт стадион «Западный» в Мариуполе, центр «Спорт для всех» в Мангуше, спорткомплекс «Юность» в Докучаевске и «Северный характер» в Волновахе, а также физкультурно-оздоровительные комплексы в Донецке, Макеевке, Енакиево и Тельманово.

Фото — https://life.er...ru/news/3578043