стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Innokentij90 10 января 2025, 12:33 4051 Авиация

Ключевой шаг в авиации: полностью российский Ту-214 поднялся в воздух

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

В Казани состоялся очередной испытательный полет полностью импортозамещенного среднемагистрального Ту-214. Эти испытания — ключевой шаг к запуску его серийного производства. К 2030 году ОСК планирует выпускать 30 авиалайнеров в год.

Ту-214 — один из трех перспективных отечественных самолетов, который в будущем призван стать опорой гражданской авиации. В ближайшие 12 месяцев планируется построить еще четыре самолета, в следующем — семь, в 2027 году — 17, а к 2030 году его производство должно составить 30 самолетов в год.

В рамках выполнения поставленных задач на Казанском авиационном заводе (КАЗ) активно проводятся работы по увеличению и улучшению производственных мощностей. Уже создан новый цех окончательной сборки, который способен выпускать ежегодно до десяти Ту-214. Продолжается возведение цеха агрегатной сборки, где будут производиться панели фюзеляжа и конструкции крыла. Планируется, что данный цех начнет работу через год.

Кроме того, завод закупил новое оборудование. Все сотрудники прошли переподготовку, чтобы эффективно работать с современными технологиями. Еще летом прошлого года говорилось о том, что задержка выпуска самолетов зависит от нехватки оборудования и квалифицированных кадров.

Первый полет лайнер с бортовым номером RA-64509 совершил 20 ноября прошлого года. Он когда-то эксплуатировался «Трансаэро» и теперь работает летающей лабораторией. Этот борт был построен в 2009 году, так что новым его не назовешь. Но в процессе восстановления летной годности на нем были заменены импортные компоненты на отечественные аналоги.

Испытания будут продолжены.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен


Ту-214, самолетостроение, импортозамещение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.01.2512:42:50

    +++         

    #1295353
    • Нет аватара termometrix
      11.01.2508:41:07

      Мне кажется,не будет преувеличением если отметим, что это важная новость для всей мировой гражданской авиапромышленности.Мы можем назвать эту новость промышленным рекордом. На данный момент это единственный гражданский самолет такого поколения в мире, полностью произведенный одной страной самостоятельно.Содержит комплектующие, произведенные и собранные только в одной стране мира, первый в мире полностью импортозамещенный лайнер подобного поколения.Это пионерское достижение в сфере авиации на данный момент.

      Желаю удачных испытаний и успешной эксплуатации!

      Отредактировано: termometrix~08:52 11.01.25
      #1295417
      • Комментарий удален
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    10.01.2513:27:26

    Хорошая новость. Похоже ближайшая ставка сделана именно на Ту-214.

    #1295356
    • Нет аватара vlTepes
      10.01.2516:21:12

      В далеком еще до-санкционном 2010 году ОАК отказалась выполнять договор на поставку Ту-214 авиакомпании Трансаэро поставив всего 3 борта из 10 заказанных.

      Почему? Потому что казанцам выгоднее сделать за несколько лет один спецборт стоимостью по цене золота (сама цена борта в спецкомплектации + куча НИОКРов), чем реально мучаться с массовым производством однотипных дешевых пассажирских самолетов без всяких НИОКРов.

      #1295367
  • Нет аватара savneo
    10.01.2516:19:42

    Ах как звучит — полностью российский!        

    #1295366
  • Нет аватара termometrix
    10.01.2516:41:08

    Удачи!

    Нашел интересную информацию:

    «Удельный расход топлива самолёта Ту-214 — отношение расхода на 1 км расстояния к количеству пассажиров — по разным источникам находится в диапазоне от 18,3 до 19,0 г на пассажиро-километр. У Airbus A321 этот показатель составляет 18,2 г/пасс*км, A320-200 19,1, А320neo — 15,3. Содержание композитов в Ту-214 составляет 14%.

    С другой стороны продолжают высказываться мнения о необходимости третьего члена экипажа в кабине пилотов. Это связано с тем, что есть правило: в полёте с двумя пилотами, если выходит один, то его место должен занять старший бортпроводник. При трёхчленном экипаже это требование становится неактуальным, т.к. роль «дежурного» выполнит бортинженер.Помимо трёх членов экипажа в кабине лётчиков у Ту-214 есть ещё один минус — силовая установка 2хПС-90А. Это двигатель предыдущего поколения, по расходу топлива примерно на 10% он уступает иностранным аналогам.

    Кроме того, двигатель ПС-90А уступает импортным аналогам по межремонтному ресурсу. Однако по мнению специалистов отрасли если сравнивать с эксплуатацией Boeing и Airbus, то повышенный расход топлива компенсируется разницей в стоимости обслуживания и запчастей."

    https://aviatio...t-modernizacii/

    Стоимость единицы Ту-214: 46,5 млн долл (2023 г.)

    Боинг 737-900ER: 99 млн долл (2013 г.)

    A320neo: 110,6 млн долл (2018 г.)

    Отредактировано: termometrix~08:46 11.01.25
    #1295369
    • Нет аватара termometrix
      10.01.2516:51:17

      С появлением двигателей ПД-18Р такие самолеты, как Ту-214 или Ту-204 с ПД-14 станут вполне конкурентоспособными на международных рынках, особенно для авиакомпаний с более скромными бюджетами, которых в мире большинство.

      Отредактировано: termometrix~17:11 10.01.25
      #1295370
      • Нет аватара termometrix
        10.01.2517:17:39

        Удачи!

        Нашел интересную информацию:

        https://aviatio...t-modernizacii/

        Отредактировано: termometrix~07:46 11.01.25
        #1295374
      • Нет аватара РоманНиколаевич
        11.01.2506:39:33

        Господи…не забегайте столь далеко, пусть насытят собственной страны авиапарк с такой скоростью (прогнозируемой) постройки самолетов

        #1295414
      • Комментарий удален
    • Нет аватара Scooter
      11.01.2500:19:34

      termometrix,

      Если летать скоро будет не на чем, то хоть 25 или 30, лишь бы летал.

      #1295407
    • Нет аватара РоманНиколаевич
      11.01.2506:38:34

      с учетом того, что вообще вокруг происходит и какие выводы напрашиваются — расход не играет столь существенной роли… самолет должен быть построен, запущен в серию и поставляться в авиакомпании страны

      #1295413
    • Нет аватара vlTepes
      11.01.2510:48:23

      Про третьего члена — все просто, если сажать на третье кресло бортпроводника с его зарплатой — это одно, а если платить как второму — то это разорение для ак.

      При нынешних зарплатах у пилотов на уровне руководителей высшего звена увеличение затрат на ФОТ ЛЭ даже на 15-20% уже очень и очень существенно.

      #1295421
    • Kolyda Kolyda
      11.01.2519:30:09

      Удельный расход топлива самолёта Ту-214 — отношение расхода на 1 км расстояния к количеству пассажиров — по разным источникам находится в диапазоне от 18,3 до 19,0 г на пассажиро-километр. У Airbus A321 этот показатель составляет 18,2 г/пасс*км, A320-200 19,1, А320neo — 15,3. Содержание композитов в Ту-214 составляет 14%.

      До меня не доходит почему в нашей стране, обладающей огромными нефтяными запасами, нашу авиацию сдерживают цены на топливо устанавливаемые в далёком зарубежье?

      #1295427
  • rvk rvk
    10.01.2517:08:01

    А где источник информации?

    #1295371
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,