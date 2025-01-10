Ключевой шаг в авиации: полностью российский Ту-214 поднялся в воздух

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В Казани состоялся очередной испытательный полет полностью импортозамещенного среднемагистрального Ту-214. Эти испытания — ключевой шаг к запуску его серийного производства. К 2030 году ОСК планирует выпускать 30 авиалайнеров в год.

Ту-214 — один из трех перспективных отечественных самолетов, который в будущем призван стать опорой гражданской авиации. В ближайшие 12 месяцев планируется построить еще четыре самолета, в следующем — семь, в 2027 году — 17, а к 2030 году его производство должно составить 30 самолетов в год.

В рамках выполнения поставленных задач на Казанском авиационном заводе (КАЗ) активно проводятся работы по увеличению и улучшению производственных мощностей. Уже создан новый цех окончательной сборки, который способен выпускать ежегодно до десяти Ту-214. Продолжается возведение цеха агрегатной сборки, где будут производиться панели фюзеляжа и конструкции крыла. Планируется, что данный цех начнет работу через год.

Кроме того, завод закупил новое оборудование. Все сотрудники прошли переподготовку, чтобы эффективно работать с современными технологиями. Еще летом прошлого года говорилось о том, что задержка выпуска самолетов зависит от нехватки оборудования и квалифицированных кадров.

Первый полет лайнер с бортовым номером RA-64509 совершил 20 ноября прошлого года. Он когда-то эксплуатировался «Трансаэро» и теперь работает летающей лабораторией. Этот борт был построен в 2009 году, так что новым его не назовешь. Но в процессе восстановления летной годности на нем были заменены импортные компоненты на отечественные аналоги.

Испытания будут продолжены.

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