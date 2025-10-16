MAX
Новые заводы и цеха

Завод по производству фанеры открыт в Хабаровске

Компания РФП Групп открыла новый завод по производству хвойной (лиственничной) конструкционной фанеры на территории опережающего развития «Хабаровск» в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Объем инвестиций в проект составил свыше 4,7 млрд рублей.

Проектная мощность предприятия — до 120 тысяч кубометров фанеры в год, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Свыше 80% оборудования нового завода было произведено в России, основным технологическим партнером в реализации проекта выступил Завод «Пролетарская свобода», расположенный в городе Ярославль.

Новое производство ориентировано на рынки России и Юго-Восточной Азии. На предприятии создано свыше 200 рабочих мест.

«РФП групп» — крупнейший вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, управляет производственным кластером по лесозаготовке и деревообработке, в который входят заводы по производству шпона, пиломатериалов, древесных гранул и конструкционной фанеры. В компании трудятся свыше 2 тыс. человек.

Источник: amurmedia.ru

