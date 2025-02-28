В Тюмени начал работу новый корпус государственного университета

Новый корпус ТюмГУ (фото автора) © www.utmn.ru

В Тюмени начал работу новый корпус Тюменского государственного университета. Здание на улице Республики, д. 9 общей площадью более 33 тыс. кв. метров возведено за счёт федерального и регионального бюджетов. Здесь расположены 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 студенческих и преподавательских коворкингов, 15 компьютерных классов, два выставочных пространства, концертный зал более чем на 500 мест и даже книжный магазин. Столовая рассчитана на 200 мест, есть автоматизированный гардероб и подземная парковка.

© www.utmn.ru

Несмотря на классический облик, внутреннее пространство оснащено современными высокими технологиями: умное освещение, система кондиционирования, камеры с автотрекингом для дистанционного подключения и др. Большое внимание уделено не только комфортному пребыванию студентов и преподавателей в стенах вуза, но и безопасности: все двери оборудованы электронными замками, впервые в регионе во входной группе размещены рентгено-телевизионные установки, видеокамеры по всему корпусу, вход в аудитории осуществляется по кампусной карте, есть кнопки вызова охраны, в больших аудиториях — системы связи с экстренными службами.

© www.utmn.ru

Новый главный корпус построен взамен старого, который уже не отвечал требованиям современности.

© www.utmn.ru

Новый корпус решает важную логистическую проблему: позволяет собрать студентов первых двух курсов в одном месте, чтобы сделать их обучение ещё более эффективным. В будущем опыт совместной работы поможет им в реализации профессиональных проектов, требующих участия специалистов из разных областей.

© www.utmn.ru

Новый корпус активно включился в образовательную среду города. Здесь уже завершился цикл мероприятий «Гуманитарная повестка в эпоху машинного интеллекта», где на одной площадке дискутировали, обменивались опытом и результатами исследований в сфере гуманитарного знания ученые и аспиранты региона и страны.

© www.utmn.ru

ТюмГУ организует для абитуриентов экскурсии по новому главному корпусу университета. Старшеклассников знакомят с историей возникновения корпуса и его функциональностью, соответствующей новой образовательной модели 2+2.

© www.utmn.ru

Ребята посещают столовую, помещение для книжного магазина, выставочное пространство, мультиформатные аудитории, преподавательские коворкинги, студенческие пространства для отдыха и работы, оснащенные переговорными и кофеточками, рекреационные зоны, а также единственный в регионе вузовский технологичный концертный зал.

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

Это прекрасный корпус. Видно, что руководство и все причастные — инженеры, архитекторы, дизайнеры, сделали всё возможное, чтобы привлечь сюда перспективных, умных студентов. Здесь всё продумано, удобно, радует глаз красивый и современный дизайн помещений.

© www.utmn.ru

Подобные пространства предоставляют большие академические возможности и однозначно мотивируют к обучению.

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

Снаружи здание выполнено в классическом стиле, но во внутреннем дворе торжествует хай-тек.

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

© www.utmn.ru

Новый корпус ТюмГУ (фото автора) © www.utmn.ru

Строительством уникального здания занимался тюменский Мостострой-11 (входит в Нацпроектстрой), отмечающий в 2025 году 50-летие.

© www.utmn.ru

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