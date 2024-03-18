Тюменский «Мостострой-11» строит новую инфраструктуру России

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АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России мостостроительных компаний, объединяющая шесть территориальных фирм (мостоотрядов), которые базируются в Тюмени, Сургуте, Тобольске и Нефтеюганске. Предприятие является настоящей гордостью Тюменской области, с 1975 года им построено более 3000 объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, многие значимые объекты новой инфраструктуры России возводятся при участии тюменской компании.

«Мостостроительный трест № 11» был образован в 1975 году в Сургуте приказом Министерства транспортного строительства СССР. Целью создания организации было обеспечение выполнения возросшего объёма работ по строительству автомобильных и желездорожных сооружений в районах нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Сегодня численность сотрудников предприятия составляет более 5000 человек, а мощность собственного завода позволяет возводить уникальные инфраструктурные и гражданские объекты по всей России и за рубежом.

Тюменцы реконструируют дороги и строят мосты в Краснодарском крае.

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Специалисты АО «Мостострой-11» из Тюменской области выполняют строительство и реконструкцию автомобильной дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае.

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Самый крупный объект транспортной инфраструктуры — мост через реку Кубань с проездами для сельскохозяйственной техники. Длина моста — 939 м, его удерживают 18 опор. Масса металлоконструкций пролетного строения — более 5 тысяч тонн.

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Второй по значимости объект — мостовой переход через канал с проездами для сельскохозяйственной техники автодороги А-290. У моста семь опор, его длина — 330 м. Масса металлоконструкций пролетного строения около 1,5 тысяч тонн.

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Всего в рамках этих контрактов возводится 15 искусственных сооружений общей протяженностью более 2 км. Все работы завершатся до конца 2024 г.

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Тюменские специалисты заняты в строительстве трассы М-12 на участке Пермского края.

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Специалисты тюменской компании «Мостострой-11» ведут строительство скоростной автодороги Казань — Екатеринбург трассы М-12. Они трудятся в Пермском крае на участке Дюртюли — Ачит (км 140 — км 232).

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В рамках контракта на этом участке дороги будет построено 28 искусственных сооружений: мосты, путепроводы, экодуки тоннельного типа и одна водопропускная труба общей протяженностью 1 тыс. 639 метров.

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Общее количество опор на этих объектах — 75 шт., при этом 41 уже готова. Железобетонные сваи готовы на 96%, 3314 шт. Буронабивных свай — 378 шт., готовность — 80%.

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В марте специалисты «Мостострой-11» приступят к сборке металлических пролетных строений общей массой 3 тыс. 790 тонн.

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На сегодняшний день у возводимых искусственных сооружений разная степень готовности, все работы ведутся в плановом режиме. В строительстве задействовано порядка 1000 человек и более 180 единиц техники.

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Тюменские строители возводят мост через реку Томь.

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150 специалистов АО «Мостострой-11» из Тюмени и более 30 единиц техники заняты строительством моста через реку Томь на северо-западном обходе Кемерова. На сегодняшний день завершено сооружение всех десяти опор. Движение запустят в 2024 году. Выполнено восемь стадий продольной надвижки, смонтировано 6 тыс. 731 тонна металлоконструкций из 9 тыс. 520 тонн запланированных. Их производит надежный партнер АО «Мостострой-11» компания «Курганстальмост». Весной и летом 2024 года строителям предстоит осуществить надвижку пролетного строения на опоры № 8-10, затем выполнить опускание пролетного строения в проектное положение. Также на этот период запланированы работы по окраске опор и пролетного строения, устройство гидроизоляции и монолитного сопряжения, укладка асфальтобетона, монтаж освещения и благоустройство.

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Тюменской компанией уже выполнено строительство Высокогорского моста через Енисей и Череповецкого моста через Шексну.

Высокогорский мост © t-l.ru

Высокогорский мост © t-l.ru

Череповецкий мост © t-l.ru

Череповецкий мост © t-l.ru

АО «Мостострой-11» внёс свой вклад в строительство восьмого этапа трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» (663 — 729 км.) и мостового перехода через реку Волгу. Силами компании выполнено строительство 11 из 28 опор высотой до 40,3 м, 9 из этих опор расположены в акватории реки; произведена сборка и надвижка металлоконструкций левого направления в пролётах 8-28 длиной 2411 м (21 стадия) и общим весом 16 046 тонн.

Мостовой переход через волгу на автодороге М-12 "Восток" © t-l.ru

АО «Мостострой-11» произвёл часть металлоконструкций пролётного строения весом 12 748 т и построил 23 искусственных сооружения: 12 путепроводов, 8 монолитных железобетонных труб, 3 моста.

Мостовой переход через Волгу © t-l.ru

Пуровский мост © t-l.ru

Компанией построены все главнейшие мостовые переходы через реки Севера Западной Сибири, среди них Пуровский мост , мост «Победа» в Надыме, мост через Вах и Юганскую Обь, мосты через Аган и Иртыш и другие.

Мост через Вах на автодороге Нижневартовск-Стрежевой © t-l.ru

Мост через Иртыш на автодороге Ханты-Мансийск-Нягань © t-l.ru

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Мост "Победа" через Надым © t-l.ru

Мостовой переход через Юганскую Обь в Нефтеюганске © t-l.ru

Железнодорожный мост через Аган на линии Сургут-Нижневартовск © t-l.ru

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Мост через Обь в Сургуте © t-l.ru

Главным детищем компании является автомобильный мост через Обь в Сургуте, но сегодня компания возводит в Сургуте уже второй мост через Обь .

© t-l.ru

По последним сведениям на строительстве объекта задействованы больше 200 единиц техники, более 750 человек. В этом году будет подготовлено 43 километра дорожного полотна.

© t-l.ru

Этот проект имеет колоссальное федеральное значение, он позволит существенно сократить транспортные коридоры «Юг — Север», «Север — Юг», станет частью перспективных федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Завершить реализацию проекта планируется до 2026 года. Протяжённость мостового перехода составит 45,56 километра. Работы на строительстве объекта ведутся круглосуточно. Мост будет состоять из 4 полос и способен выдержать нагрузку более чем в 11 тонн.

В Тюмени продолжается работа по развитию трёхуровневой развязки Мельникайте — Дружбы.

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Проектирование продолжения развязки Мельникайте — Дружбы в сторону ул. Малышева в Тюмени продолжается. Решаются вопросы урегулирования земельных отношений, строить третий этап ещё сложней, дорога пройдёт в условиях городской черты где много собственников участков и производственных баз. Задача сделать так, чтобы тот бизнес, который владеет предприятиями и обеспечивает рабочие места остался доволен предложенными условиями. Это принципиальная позиция, но идея, которая была заложена при реконструкции улицы Мельникайте , сделать так, чтобы она была трассой для беспрерывного движения обязательно будет выполнена.

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Специалистами компании построены сотни гражданских объектов по всей Большой Тюменской области , многие из них сегодня стали настоящими достопримечательностями.

Пешеходный мост через Туру в Тюмени © t-l.ru

Набережная Туры в Тюмени © t-l.ru

Набережная Туры (фото автора) © t-l.ru

Дворец бракосочетаний в Тюмени © t-l.ru

Площадь 400-летия Тюмени © t-l.ru

"Площадь Памяти" в Тюмени (фото автора) © t-l.ru

АО «Мостострой-11» одна из тех компаний, которая возводя новую инфраструктуру России меняет образ жизни целых территорий, создаёт новый облик российских городов и научно-технический центр Новатэка в Тюмени тому подтверждение!

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© t-l.ru

© t-l.ru

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

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— Развитие Сибири (часть 1)

— Развитие Сибири (часть 2)

— Развитие Сибири (часть 3)

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