Тюменский «Мостострой-11» строит новую инфраструктуру России
АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России мостостроительных компаний, объединяющая шесть территориальных фирм (мостоотрядов), которые базируются в Тюмени, Сургуте, Тобольске и Нефтеюганске. Предприятие является настоящей гордостью Тюменской области, с 1975 года им построено более 3000 объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, многие значимые объекты новой инфраструктуры России возводятся при участии тюменской компании.
«Мостостроительный трест № 11» был образован в 1975 году в Сургуте приказом Министерства транспортного строительства СССР. Целью создания организации было обеспечение выполнения возросшего объёма работ по строительству автомобильных и желездорожных сооружений в районах нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Сегодня численность сотрудников предприятия составляет более 5000 человек, а мощность собственного завода позволяет возводить уникальные инфраструктурные и гражданские объекты по всей России и за рубежом.
Тюменцы реконструируют дороги и строят мосты в Краснодарском крае.
Специалисты АО «Мостострой-11» из Тюменской области выполняют строительство и реконструкцию автомобильной дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае.
Самый крупный объект транспортной инфраструктуры — мост через реку Кубань с проездами для сельскохозяйственной техники. Длина моста — 939 м, его удерживают 18 опор. Масса металлоконструкций пролетного строения — более 5 тысяч тонн.
Второй по значимости объект — мостовой переход через канал с проездами для сельскохозяйственной техники автодороги А-290. У моста семь опор, его длина — 330 м. Масса металлоконструкций пролетного строения около 1,5 тысяч тонн.
Всего в рамках этих контрактов возводится 15 искусственных сооружений общей протяженностью более 2 км. Все работы завершатся до конца 2024 г.
Тюменские специалисты заняты в строительстве трассы М-12 на участке Пермского края.
Специалисты тюменской компании «Мостострой-11» ведут строительство скоростной автодороги Казань — Екатеринбург трассы М-12. Они трудятся в Пермском крае на участке Дюртюли — Ачит (км 140 — км 232).
В рамках контракта на этом участке дороги будет построено 28 искусственных сооружений: мосты, путепроводы, экодуки тоннельного типа и одна водопропускная труба общей протяженностью 1 тыс. 639 метров.
Общее количество опор на этих объектах — 75 шт., при этом 41 уже готова. Железобетонные сваи готовы на 96%, 3314 шт. Буронабивных свай — 378 шт., готовность — 80%.
В марте специалисты «Мостострой-11» приступят к сборке металлических пролетных строений общей массой 3 тыс. 790 тонн.
На сегодняшний день у возводимых искусственных сооружений разная степень готовности, все работы ведутся в плановом режиме. В строительстве задействовано порядка 1000 человек и более 180 единиц техники.
Тюменские строители возводят мост через реку Томь.
150 специалистов АО «Мостострой-11» из Тюмени и более 30 единиц техники заняты строительством моста через реку Томь на северо-западном обходе Кемерова. На сегодняшний день завершено сооружение всех десяти опор. Движение запустят в 2024 году. Выполнено восемь стадий продольной надвижки, смонтировано 6 тыс. 731 тонна металлоконструкций из 9 тыс. 520 тонн запланированных. Их производит надежный партнер АО «Мостострой-11» компания «Курганстальмост». Весной и летом 2024 года строителям предстоит осуществить надвижку пролетного строения на опоры № 8-10, затем выполнить опускание пролетного строения в проектное положение. Также на этот период запланированы работы по окраске опор и пролетного строения, устройство гидроизоляции и монолитного сопряжения, укладка асфальтобетона, монтаж освещения и благоустройство.
Тюменской компанией уже выполнено строительство Высокогорского моста через Енисей и Череповецкого моста через Шексну.
АО «Мостострой-11» внёс свой вклад в строительство восьмого этапа трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» (663 — 729 км.) и мостового перехода через реку Волгу. Силами компании выполнено строительство 11 из 28 опор высотой до 40,3 м, 9 из этих опор расположены в акватории реки; произведена сборка и надвижка металлоконструкций левого направления в пролётах 8-28 длиной 2411 м (21 стадия) и общим весом 16 046 тонн.
Мостовой переход через волгу на автодороге М-12 "Восток" © t-l.ru
Мостовой переход через волгу на автодороге М-12 "Восток" © t-l.ru
АО «Мостострой-11» произвёл часть металлоконструкций пролётного строения весом 12 748 т и построил 23 искусственных сооружения: 12 путепроводов, 8 монолитных железобетонных труб, 3 моста.
Мостовой переход через Волгу © t-l.ru
Компанией построены все главнейшие мостовые переходы через реки Севера Западной Сибири, среди них Пуровский мост, мост «Победа» в Надыме, мост через Вах и Юганскую Обь, мосты через Аган и Иртыш и другие.
Мост через Вах на автодороге Нижневартовск-Стрежевой © t-l.ru
Мост через Иртыш на автодороге Ханты-Мансийск-Нягань © t-l.ru
Мост "Победа" через Надым © t-l.ru
Мостовой переход через Юганскую Обь в Нефтеюганске © t-l.ru
Железнодорожный мост через Аган на линии Сургут-Нижневартовск © t-l.ru
Мост через Обь в Сургуте © t-l.ru
Главным детищем компании является автомобильный мост через Обь в Сургуте, но сегодня компания возводит в Сургуте уже второй мост через Обь.
По последним сведениям на строительстве объекта задействованы больше 200 единиц техники, более 750 человек. В этом году будет подготовлено 43 километра дорожного полотна.
Этот проект имеет колоссальное федеральное значение, он позволит существенно сократить транспортные коридоры «Юг — Север», «Север — Юг», станет частью перспективных федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Завершить реализацию проекта планируется до 2026 года. Протяжённость мостового перехода составит 45,56 километра. Работы на строительстве объекта ведутся круглосуточно. Мост будет состоять из 4 полос и способен выдержать нагрузку более чем в 11 тонн.
В Тюмени продолжается работа по развитию трёхуровневой развязки Мельникайте — Дружбы.
Проектирование продолжения развязки Мельникайте — Дружбы в сторону ул. Малышева в Тюмени продолжается. Решаются вопросы урегулирования земельных отношений, строить третий этап ещё сложней, дорога пройдёт в условиях городской черты где много собственников участков и производственных баз. Задача сделать так, чтобы тот бизнес, который владеет предприятиями и обеспечивает рабочие места остался доволен предложенными условиями. Это принципиальная позиция, но идея, которая была заложена при реконструкции улицы Мельникайте, сделать так, чтобы она была трассой для беспрерывного движения обязательно будет выполнена.
Специалистами компании построены сотни гражданских объектов по всей Большой Тюменской области, многие из них сегодня стали настоящими достопримечательностями.
Пешеходный мост через Туру в Тюмени © t-l.ru
Набережная Туры в Тюмени © t-l.ru
Набережная Туры (фото автора) © t-l.ru
Дворец бракосочетаний в Тюмени © t-l.ru
Площадь 400-летия Тюмени © t-l.ru
"Площадь Памяти" в Тюмени (фото автора) © t-l.ru
АО «Мостострой-11» одна из тех компаний, которая возводя новую инфраструктуру России меняет образ жизни целых территорий, создаёт новый облик российских городов и научно-технический центр Новатэка в Тюмени тому подтверждение!
В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.
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