Аддитивный взгляд. Что умеют новейшие российские 3D-принтеры

Отечественные 3D-принтеры последнего поколения могут печатать широкий ряд изделий — от части фюзеляжей самолетов до деталей для ядерных реакторов. О том, что такое аддитивные технологии — специальный репортаж Антона Подковенко.

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