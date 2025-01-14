Аддитивный взгляд. Что умеют новейшие российские 3D-принтеры

termometrix 14 января 2025, 07:50 105 Видеоблог
Аддитивный взгляд. Что умеют новейшие российские 3D-принтерыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Отечественные 3D-принтеры последнего поколения могут печатать широкий ряд изделий — от части фюзеляжей самолетов до деталей для ядерных реакторов. О том, что такое аддитивные технологии — специальный репортаж Антона Подковенко.
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Источник: https://vk.com/video-37706009_456242178
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