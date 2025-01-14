Производство моцареллы запустили в Башкирии

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Свои производственные мощности продолжает расширять компания «Элипсмол» из села Раевское Альшеевского района Башкирии. У нее уже есть действующие площадки, которые перерабатывают молоко в Раевке и в Чишмах. А теперь компания «Элипсмол» построила и пустила в строй предприятие по производству собственной моцареллы.

Инвестиции, необходимые для изготовления популярного итальянского сыра на местном молоке, составили порядка 405 млн. рублей. Причем из них 30 процентов — собственные средства, 70 процентов — заемные. Первые образцы моцареллы уже доставлены клиентам. Егор Захторенко, учредитель ООО «Элипсмол», подтвердил, что реализации этого проекта к концу 2025 году выйдет на уровень более 6,5 тыс. тонн продукции.

Моцарелла — это популярный мягкий итальянский сыр. Его по традиции делают из молока черных буйволиц. Именно это молоко придает сыру необычные качества: деликатный сливочный вкус и характерную нежную текстуру. При этом моцареллу, которую выпускают в нашей стране, нередко делают из коровьего молока, но она по своим качеством и вкусу нисколько не хуже итальянского оригинала.

Компания «Элипсмол» появилась в Башкирии в 2022 году. Она была предназначена для изготовления сливочного масла и сырного зерна «Кальята». В августе 2023 года ее инвестиционный проект одобрил Инвесткомитет Башкортостана. Республиканские власти поддержали эту инициативу. Они возместили некоторые затраты на закупку технологического оборудования.

Запуск первой производственной площадки компании произошел в мае прошлого года. По словам Егора Захторенко, с начала работы на ее мощностях суммарно было переработано 19 тысяч тонн молока. Здесь же произвели 1 тысячу тонн сливочного масла и 1,4 тысячи тонн сырного зерна «Кальята». Сырное зерно — это промышленный сыр. Именно он являются основным сырьем для изготовления моцареллы, сулугуни и некоторых других плавленых сыров. Общая стоимость продукции, произведенной на введенных в строй площадках ООО «Элипсмол», достигла 1 млрд. рублей.

География продуктовых поставок «Элипсмол» предусматривает многие российские регионы. Подчеркнем при этом, что в декабре 2024 года компания поставила первую продукцию на экспорт в Узбекистан. В ближайшее время компания займется реализацией проекта сушильного цеха по переработке молока и сыворотки. Ее общая стоимость — 1,5 млрд. рублей. Есть основания предполагать, что в результате увеличится объем выручки до 4 млрд. рублей в год. Будет также увеличено и количество рабочих мест.

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