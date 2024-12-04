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sergey k 04 декабря 2024, 11:16 Дорожное строительство

Через горы к океану

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Сделали бамовский участок между станциями Высокогорная и Датта в Хабаровском крае полностью двухпутным.

Проект разделили на два этапа — год назад уложили второй путь от разъезда Дакка до станции Датта. На тот момент это позволило нам везти больше поездов.

Сейчас железнодорожники уложили 7,6 км второго пути между станцией Высокогорная и разъездом Дакка. Построили 2 моста и 7 водопропускных труб. Чтобы обезопасить пути от паводков, земляное полотно в некоторых местах отсыпали на высоту до 15 метров.

Новая инфраструктура позволила отказаться от разъезда и объединить смежные перегоны в один — длиной 19 км.

После завершения модернизации линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, на которой находится обновлённый участок, её провозная способность увеличится вдвое к концу 2024 года, до 81,8 млн тонн.

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Источник: https://t.me/telerzd/5763

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БАМ, Хабаровский край
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    04.12.2411:40:07

    Глаза боятся — руки делают. Удачи!

    #1293373
  • Нет аватара vlTepes
    04.12.2412:36:49

    Очень здорово конечно. Молодцы.

    Но хотелось бы увидеть какое-то обоснование зачем делается именно так:

    1. Строятся мелкие перегоны по 5 км с разъездами

    2. Объединяют два маленьких перегона в один большой

    3. Лишние разъезды оказываются не нужны

    Очевидно, что при таком подходе есть плюсы и минусы:

    Плюс — маленький перегон можно быстрее построить, сразу получить от него эффект (небольшой, потому что это реально всего 5 км — какая там экономия от двухпутности то?), отрапортовать опять таки

    Минусы — общие затраты очевидно выше из-за постройки ненужных разъездов.

    Очевидно, что чохом построить вторые пути на всем протяжении БАМа невозможно, нужно строить по частям, как и делается.

    Вопрос исключительно к тому, насколько оправдано делать такие крокотные перегоны с разъездами. Может надо не по 5 км делать, а условно по 100?

    Как вариант посчитать — сколько стоит устройство одного разъезда.

    Тогда можно будет посчитать стоимость излишних работ при разной средней длине перегонов.

    Отредактировано: vlTepes~12:37 04.12.24
    #1293376
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      04.12.2412:58:45

      Дорога перегружена. Каждые «5 км» дают экономический эффект сейчас. Строить «100 км» сейчас означает понести сейчас серьёзные убытки — не отправить грузы на экспорт или китайские контейнеры в Европу.

      Это как авария на канализации в городе. Приходится заделывать дыру, а не перекладывать весь городской коллектор.

      Да, виноваты, да время упустили, не рассчитали. Но кто мог рассчитать даже 10 лет назад, что так попрёт лафа с экспортом. Большинство издевались лет 20, даже 15 назад над РЖД, которые требовали серьёзных государственных вложений в БАМ и Транссиб.

      #1293379
    • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
      05.12.2401:25:51

      Разъезд Дакка — не вновь построенный, он существовал по меньшей мере в 2014 году. Чтобы убедиться, ищите Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 5 июня 2014 г. N 204 «Об открытии железнодорожных станций Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

      Отредактировано: aleksandrvvsysop .~01:26 05.12.24
      #1293401
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