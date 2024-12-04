Через горы к океану

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Сделали бамовский участок между станциями Высокогорная и Датта в Хабаровском крае полностью двухпутным.

Проект разделили на два этапа — год назад уложили второй путь от разъезда Дакка до станции Датта. На тот момент это позволило нам везти больше поездов.

Сейчас железнодорожники уложили 7,6 км второго пути между станцией Высокогорная и разъездом Дакка. Построили 2 моста и 7 водопропускных труб. Чтобы обезопасить пути от паводков, земляное полотно в некоторых местах отсыпали на высоту до 15 метров.

Новая инфраструктура позволила отказаться от разъезда и объединить смежные перегоны в один — длиной 19 км.

После завершения модернизации линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, на которой находится обновлённый участок, её провозная способность увеличится вдвое к концу 2024 года, до 81,8 млн тонн.

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