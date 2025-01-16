Бованенково — один из самых северных аэропортов ЕвразииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Бованенково — аэропорт на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа. Играет важную роль в освоении Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Аэропорт был введен в эксплуатацию в 2012 году. Воздушный транспорт преимущественно используется для доставки вахтового персонала, грузов и почты на объекты газотранспортной инфраструктуры «Газпрома». Аэропорт расположен в северо-западной части полуострова Ямал, в 40 км от побережья Карского моря.
1. Собственником и эксплуатантом аэропорта является ООО «Газпром авиа».
2. На перроне имеется 13 мест для стоянки воздушных судов.
3. В состав авиационного парка «Газпром авиа» входит более 30 самолетов и 100 вертолётов различных типов и модификаций отечественных и зарубежных производителей.
4. Вертолёты Ми-8 различных модификаций.
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7. Конденсационные вихри. Видимый в воздухе след, состоящий из ледяных кристаллов, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами. Эффект хорошо заметен при температуре воздуха ниже 30 °C.
8. Sukhoi Superjet 100.
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