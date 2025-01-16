«Калашников» открывает центр прототипирования продукта © img.kalashnikovgroup.ru

АО «Концерн «Калашников» создало центр прототипирования продукта для разработки и запуска в производство изделий, востребованных в гражданском и военном сегментах машиностроения. Одним из ключевых направлений в деятельности нового центра станет прототипирование мототехники собственного производства. Важным шагом для этого послужило начало работ по возрождению легендарного бренда «ИЖ».

Например, в 2024 году концерн выпустил лимитированную партию двухколесных «ИЖей». В частности, в нее вошли исторические реплики моделей, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе (сейчас — АО «Концерн «Калашников») с 1951-го по 1990 год. Одновременно с этим боевые мотоциклы электрические (БМЭ) производства «Калашникова» прошли испытания в приграничных районах зоны проведения СВО.

Таким образом, высокий спрос со стороны коллекционеров на исторические реплики ижевской мототехники и конструктивная обратная связь из зоны спецоперации относительно БМЭ подтверждают целесообразность дальнейшего развития мотостроения концерном.

Центр как научно-производственная площадка занимается внедрением новых технологий и процессов при изготовлении опытных образцов единичной и мелкосерийной мотоциклетной продукции. В настоящее время ведется разработка собственных линеек квадроциклов и гидроциклов.

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