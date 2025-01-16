Мелеузовское предприятие увеличивает мощности по производству индейки

Мелеузовское предприятие увеличивает мощности по производству индейкиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», входящее в тройку крупнейших производителей индейки в России, продолжает расширять свои мощности. Недавно на предприятии был введен в эксплуатацию новый корпус — часть масштабного инвестиционного проекта, который будет реализовываться в течение нескольких лет.
Проект включает поэтапное расширение производственных мощностей, что позволит увеличить выпуск мяса индейки на 10%. Одним из ключевых этапов работы стал проект, который был представлен в рамках «Инвестчаса» в ноябре прошлого года.
Напомним, что предприятие возобновило свою деятельность в 2019 году после двухлетнего простоя, благодаря приходу нового инвестора. С тех пор уникальное производство получило вторую жизнь, и индейка снова появилась на прилавках магазинов, а также начала регулярно поставляться на экспорт.
В 2025 году «Союзпромптица» планирует увеличить производство на 3,5 тысячи тонн мяса птицы, достигнув общей цифры в 40 тысяч тонн в год. Это станет значительным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны.
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