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Innokentij90 16 января 2025, 16:18 360 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Мелеузовское предприятие увеличивает мощности по производству индейки

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 © mgazeta.com

Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», входящее в тройку крупнейших производителей индейки в России, продолжает расширять свои мощности. Недавно на предприятии был введен в эксплуатацию новый корпус — часть масштабного инвестиционного проекта, который будет реализовываться в течение нескольких лет.

Проект включает поэтапное расширение производственных мощностей, что позволит увеличить выпуск мяса индейки на 10%. Одним из ключевых этапов работы стал проект, который был представлен в рамках «Инвестчаса» в ноябре прошлого года.

Напомним, что предприятие возобновило свою деятельность в 2019 году после двухлетнего простоя, благодаря приходу нового инвестора. С тех пор уникальное производство получило вторую жизнь, и индейка снова появилась на прилавках магазинов, а также начала регулярно поставляться на экспорт.

В 2025 году «Союзпромптица» планирует увеличить производство на 3,5 тысячи тонн мяса птицы, достигнув общей цифры в 40 тысяч тонн в год. Это станет значительным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны.

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Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/20...sti-po-proizvodstvu-indeyki-4085930

Союзпромптица, рост производства, Башкирия
  • 2
    Нет аватара AndreiЯНАО
    16.01.2520:57:13

    Статья не правдивая. Самым крупным производителем индейки является компания Дамате и там объемы в десятки раз больше

    Отредактировано: AndreiЯНАО~20:58 16.01.25
    #1295654
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      17.01.2515:44:56

      И даже не вторая. Но третье место держит. Производители мяса индейки в 2023 году:

      1. ГК «Дамате» — 238 тыс. тонн, 57% рынка,

      2. ГК «Черкизово» — 57 тыс. тонн, 13% рынка,

      3. «Союзпромптица» — 26 тыс. тонн, 6% рынка.

      https://agromic...yce4yr378960060

      Статью поправил.

      #1295685
  • Нет аватара termometrix
    19.01.2513:47:46

    «Производство мяса индейки по итогам года увеличилось на 3%

    Оценочно, оно достигло 435 тысяч тонн"

    https://www.agr...elichilos-na-3/

    Чем больше,тем лучше.Очень полезное и вкусное мясо.

    #1295742
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