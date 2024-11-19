Модернизируемый на «Севмаше» крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов»

Фото: Олег Кулешов

Новая фотография ТАРК проекта 1144.2М «Орлан» «Адмирал Нахимов», проходящего финальную стадию глубокой модернизации на северодвинском предприятии «Севмаш».

По сообщениям неназванных источников в СМИ, тяжелый атомный ракетный крейсер, введенный в эксплуатацию в 1988 году, должен выйти на испытания в море в конце ноября 2024 года. Также предполагается, что в третьей декаде декабря 2024 года на крейсере будут запущены атомные реакторы.

15 ноября 2024 года в ОСК официально заявили , что работы по модернизации крейсера выполняются в точном соответствии с графиками, согласованными с Министерством обороны РФ. В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания.

Крайний раз фотография ТАРК «Адмирал Нахимов» была опубликована сайтом «Сделано у нас» в августе 2020 года. Сайт сообщал о выводе из наливного бассейна «Севмаш» модернизируемого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

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