После комплексной реконструкции открыт лечебный корпус № 4 городской ГКБ № 52 в Москве

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В новом корпусе развернуто 134 койки, в том числе 12 коек реанимации. Здесь будут работать 369 человек.

Для переоснащения корпуса было закуплено свыше 1,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования. Благодаря установке нового оборудования расширены и возможности проведения аллогенной трансплантации костного мозга. Планируется ежегодно проводить до 300 аутологичных (пересадка собственных клеток) и 150 аллогенных (пересадка клеток от совместимого родственного донора) трансплантаций костного мозга.

Благодаря реконструкции корпуса № 4 больница № 52 смогла значительно расширить применение перспективных стационар-замещающих технологий лечения: помимо отделений круглосуточного пребывания по профилям «ревматология» и «гематология» на новых площадях были организованы дневные стационары с возможностью использования мощной диагностической и лечебной базы. Также в новом корпусе оборудована молекулярно-генетическая лаборатория.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

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