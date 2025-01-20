Компания из Нижневартовска разработала уникальный комплекс для исследований в нефтяных скважинах

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Резидент Технопарка высоких технологий Югры из Нижневартовска разработал уникальный автономный мобильный комплекс для ремонта скважин

АМК «ЮГРА» от «Геолого-технологической компании» — это уникальная установка на базе автомобиля, позволяющая проводить геофизические исследования и ремонт скважин даже со сложным профилем и горизонтальным окончанием.

Техника на 100% состоит из отечественных комплектующих, оснащена оборудованием для оказания широкого спектра нефтесервисных услуг, что позволяет ускорить работы с нефтяными скважинами и проводить их на высоком техническом уровне.

Установки уже работают на объектах крупнейших нефтекомпаний.

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