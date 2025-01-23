Псковский завод «Титан-Полимер» модернизировал установку очистки фильтров линии расплава сырья

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В рамках проекта была модернизирована система прожига фильтров, что позволило значительно усовершенствовать процесс их очистки. Данные фильтры устанавливаются на линии расплава сырья, задерживают механические примеси и обеспечивают высокое качество производства БОПЭТ пленок.

Модернизация также включала внедрение автоматизированных систем управления процессом очистки, что позволит снизить влияние человеческого фактора и повысить точность контроля за процессом очистки фильтров. Это повысит безопасность производства и сократит количество простоев, связанных с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ и перезапусков циклов очистки.

Благодаря автоматической регулировке мощности, электродный парогенератор позволяет добиться непрерывной работы установки на всех режимах очистки, рассказал технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

«При этом не требуется постоянного контроля со стороны оператора, что исключает человеческий фактор и освобождает рабочее время персонала для других операций, так как очистка осуществляется в несколько этапов. Качество работы участка очистки фильтров напрямую влияет на продолжительность эксплуатации дорогостоящих фильтрующих элементов».

«Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») — проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино».

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