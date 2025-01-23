В Казани запустили производство крупнейших в России многослойных полимерных труб

Казанская компания «РГК» запустила линию по производству самых больших в России многослойных полимерных труб — диаметром 1,6 метра. Новое производство было организовано на трубном заводе, приобретенном у СИБУРа в конце 2023 года и модернизированном в течение года.

— Рынок производства труб огромный. В России более 100 компаний, которые изготавливают полимерные трубы, однако трехслойные трубы такого большого диаметра ранее никто не производил, — отметил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. По его словам, такие трубы востребованы на крупных энергетических и промышленных объектах, при строительстве больших жилых комплексов и для глубоководного сброса очищенных стоков.

Трубы представляют собой трехслойную конструкцию, где наружный и внутренний слои выполнены из специального полиэтилена RC, устойчивого к трещинам. Это позволяет увеличить срок их службы до 100 лет. Благодаря наружному слою RC трубы можно укладывать непосредственно в траншею, без песчаной «подушки», что сокращает время и затраты на монтаж и прокладку трубопроводов.

Использование многослойных труб диаметром 1 600 мм обеспечивает долговечность трубопроводных систем, ускоряет темпы строительства и позволяет применять их в условиях, где трубы меньшего диаметра неэффективны.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен