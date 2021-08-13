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Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.

Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.

Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.

Основные потребители — Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».

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Реализация проекта ещё не заканчивается. В середине августа 2021 года ожидается поставка линии покраски (катафореза). В прошлом году завод получил на ее покупку 100 млн рублей льготного займа, сообщали в Минпромэнерго края.

В 2020 году завод нарастил объемы производства на 48% в денежном выражении. Выработка на одного сотрудника выросла на 22%, а среднемесячная зарплата — на 11,5%.

Ранее в правительстве рассказывали, что завод планирует освоить серийный выпуск гидравлических прессов, листогибов, гильотин. Также он является исполнителем гособоронзаказа. Так, в 2020 году предприятие изготовило полигонное оборудование для организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику.

Сейчас основное производство — изготовление мехпрессов — занимает в объемах предприятия 30-35%.