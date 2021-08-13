Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков
Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.
Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.
Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.
Основные потребители — Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».
Реализация проекта ещё не заканчивается. В середине августа 2021 года ожидается поставка линии покраски (катафореза). В прошлом году завод получил на ее покупку 100 млн рублей льготного займа, сообщали в Минпромэнерго края.
В 2020 году завод нарастил объемы производства на 48% в денежном выражении. Выработка на одного сотрудника выросла на 22%, а среднемесячная зарплата — на 11,5%.
Ранее в правительстве рассказывали, что завод планирует освоить серийный выпуск гидравлических прессов, листогибов, гильотин. Также он является исполнителем гособоронзаказа. Так, в 2020 году предприятие изготовило полигонное оборудование для организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику.
Сейчас основное производство — изготовление мехпрессов — занимает в объемах предприятия 30-35%.
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