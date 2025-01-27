Рекордных 6,59 млн достигло число малых и средних предприятий в России

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Количество малых и средних предприятий достигло 6,59 млн, следует из данных реестра субъектов МСП. Результат является рекордным с момента начала ведения реестра в 2016 году и во многом обеспечен созданием в 2024-м свыше 1 млн юрлиц и ИП. Используя эту базу, сфера малого и среднего предпринимательства теперь должна выходить на качественный рост.

Реализации целей и задач, обозначенных в 2024 году, будет способствовать переход от количественного роста к качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также формирование экономики предложения и развитие технологического суверенитета в приоритетных направлениях. Сегодня идет донастройка наиболее эффективных для развития бизнеса инструментов, которые станут основными механизмами новых профильных — федерального и национального — проектов на период до 2030 года.

По итогам 2024 года среднемесячный объем выручки малых и средних предприятий, по данным ККТ, составил 1,7 трлн рублей — для микропредприятий, 0,6 трлн рублей — для малых и 0,2 трлн рублей — для средних компаний. Средняя выручка на один субъект МСП выросла на 11,2%, превысив годовую инфляцию.

Сейчас стоит задача обеспечить до 2030 года опережающий рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса. Для этого будет наращиваться поддержка МСП, стимулирующая развитие малого и среднего предпринимательства, реализацию его потенциала с тем, чтобы предприятия росли и переходили из одной категории в более высокие. Вкупе с решением других стратегических задач это обеспечит достижение целей.

На достижение цели указа главы государства по обеспечению реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП направлена реализация нового федпроекта, инструментами которого станут банковские кредиты, льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций, гарантии, поручительства, льготный лизинг, акселерационные программы для разных категорий, услуги центров «Мой бизнес». На достижение показателя из указа направлена также и стратегия Корпорации МСП до 2030 года.

«Это в первую очередь касается обрабатывающих производств, ИТ, сферы гостеприимства, малых технологических компаний. Для развития МСП будет использоваться весь комплекс эффективных и востребованных у бизнеса инструментов. Прежде всего это зонтичные поручительства Корпорации МСП, льготный лизинг промышленного оборудования, льготное инвестиционное кредитование и ряд других. К уже действующим механизмам также будут добавляться новые инструменты, отвечающие запросам предпринимателей и целям государства», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Численность занятых в секторе МСП по итогам III квартала 2024 года составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест, например в Санкт-Петербурге (60,8%), Москве (60,7%), Республике Калмыкия (52,8%), или немногим менее половины — в Новосибирской и Свердловской областях (49,8 и 45,1% соответственно).

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