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d-tatarinov 27 января 2025, 16:49 84 Транспорт, спецтехника и логистика

«Ермаки» пополнили парк Приволжской железной дороги

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 © t.me

20 электровозов серии 2ЭС5К «Ермак» были направлены в депо Петров Вал в 2024 году. Это стало возможным благодаря специальной программе ОАО «РЖД».

Локомотивы будут задействованы в грузовых перевозках. В этом году обновление парка продолжится.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане.

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Источник: https://t.me/nevz2022

Ростовская обл, Новочеркасск, Новочеркасский электровозостроительный завод, серия 2ЭС5К «Ермак»
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