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Katamaran 29 января 2025, 13:51 59 Судостроение и судоходство

Начато строительство 13 плавучих причалов проекта РПБФ 5056.24/ПП

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В одном из регионов начато строительство 13-ти плавучих причалов. Плавучие объекты строятся по технической документации № РПБФ 5056.24/ПП.

 © rfclass.ru

Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.

Класса РКО — Р1,2I

Главные размерения причала:

  • габаритная длина, м — 20,02;
  • ширина габаритная, м — 5,02;
  • высота борта на миделе, м — 2,0.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2025/01/r...ih-prichalov-proekta-rpbf-505624pp/

Причал, РПБФ 5056.24/ПП
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