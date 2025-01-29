Начато строительство 13 плавучих причалов проекта РПБФ 5056.24/ПП

В одном из регионов начато строительство 13-ти плавучих причалов. Плавучие объекты строятся по технической документации № РПБФ 5056.24/ПП.

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Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.

Класса РКО — Р1,2I

Главные размерения причала:

габаритная длина, м — 20,02;

ширина габаритная, м — 5,02;

высота борта на миделе, м — 2,0.

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