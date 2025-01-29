Начато строительство 13 плавучих причалов проекта РПБФ 5056.24/ПП

Katamaran 29 января 2025, 13:51 59 Судостроение и судоходство
Начато строительство 13 плавучих причалов проекта РПБФ 5056.24/ППСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В одном из регионов начато строительство 13-ти плавучих причалов. Плавучие объекты строятся по технической документации № РПБФ 5056.24/ПП.
Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.
Класса РКО — Р1,2I
Главные размерения причала:
- габаритная длина, м — 20,02;
- ширина габаритная, м — 5,02;
- высота борта на миделе, м — 2,0.
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