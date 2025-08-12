Завершено строительство пяти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП.

© rfclass.ru

Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.

Класс плавучих объектов РКО — Р1,2I

Главные размерения причала:

габаритная длина, м — 20,02;

ширина габаритная, м — 5,02;

высота борта на миделе, м — 2,0;

