Завершено строительство пяти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП
Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.
Класс плавучих объектов РКО — Р1,2I
Главные размерения причала:
габаритная длина, м — 20,02;
ширина габаритная, м — 5,02;
высота борта на миделе, м — 2,0;
