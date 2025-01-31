ПАО «КАМАЗ»

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В Вологде появились две новые машины КАМАЗ, предназначенные для очистки канализации и городских ливневых систем

В МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» поступили два комбинированных илососно-каналопромывочных автомобиля модели ОМЗ-610. Эта техника создана для эффективного обслуживания ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, отличаясь при этом высокой производительностью.

«На базе МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“ есть такая машина. Данная техника показала высокую эффективность в очистке ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Машина универсальна и сочетает в себе функции промывки и откачки. Ещё одним положительным моментом её функционала является мобильность: в некоторых ситуациях к месту засора не всегда есть возможность подъехать двум транспортным средствам. В таких случаях ОМЗ-610 отлично справится в одиночку. В настоящее время осуществляется процедура оформления страховки и постановки техники на регистрационный учёт. Начнём их применять в феврале», — рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Машины ОМЗ-610 предназначены для очистки колодцев и трубопроводов городской канализации большого диаметра. Они также могут быстро устранять аварии на канализационных сетях, которые случаются из-за засоров. Техника оснащена пультом дистанционного управления, что позволяет работать прямо в зоне колодца. Автомобили собираются на базе КАМАЗа на Охтинском механическом заводе в Санкт-Петербурге.

«КАМАЗ» передал низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52 для тестовой эксплуатации в Нижнем Новгороде

Автобус поступил в распоряжение частного перевозчика ООО «Мещеряков и компания» сроком на один месяц. Техника перевозит нижегородцев на городском маршруте №А81 «Микрорайон Соцгород 2 — Микрорайон Кузнечиха 2». Пассажиры, а также водители уже оценили преимущества и достоинства новой модели, отметив вместительность и комфортабельность салона. В дальнейшем НЕФАЗ-5299-40-52 протестируют и на других популярных маршрутах Нижнего Новгорода, после чего будет составлен подробный отчёт по итогам его эксплуатации.

Модель НЕФАЗ-5299-40-52 успешно показала себя в эксплуатации в российских городах и является одной из самых востребованных в продуктовой линейке компании. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 111 человек, есть двадцать девять мест для сидения. Автобус оснащён кондиционером с режимом обогрева и современным телематическим оборудованием (видеорегистратором, видеокамерами, USB-розетками и др.), что значительно повышает комфорт и уровень безопасности для пассажиров.

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В распоряжении дорожников Кунашакского района Челябинской области появился новый бортовой автомобиль КАМАЗ, оборудованный краном-манипулятором

Альберт Гиззатуллин, первый заместитель главы района, вручил ключи от автомобиля водителю, отметив значимость данного приобретения для совершенствования работы коммунальных служб и повышения уровня комфорта местных жителей. Благодаря обновлению парка спецтехники, коммунальные службы смогут работать быстрее и эффективнее.

Новая техника необходима для решения различных задач, таких как сбивание сосулек с крыш образовательных учреждений и других социально значимых объектов. Помимо этого, кран-манипулятор будет использоваться для замены ламп уличного освещения.

Кран также может применяться для транспортировки строительных материалов и блоков, что существенно облегчит проведение дорожных ремонтных работ.

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Теперь у телеканала «Первый Ярославский» есть своя ПТС — телестудия на колёсах

Эта мобильная студия на базе КАМАЗа оснащена всем необходимым для профессиональной работы: восемь рабочих мест для команды режиссёра, более 11 тонн оборудования и восемь камер.

Телевизионщикам предстоит протестировать оборудование, провести необходимые настройки и подготовить первую трансляцию хоккейного матча собственными силами на новом оборудовании.

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