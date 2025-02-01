«Кубаньмасло» запустило два зернохранилища в Тульской области

«Кубаньмасло» запустило два зернохранилища в Тульской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Кубаньмасло» ввело в эксплуатацию два новых зернохранилища на производственной площадке в Ефремовском муниципальном округе Тульской области.
Объём инвестиций составил 49,2 млн рублей.
Кроме того, принадлежащий компании Тульский завод растительных масел (расположен в ТОР «Ефремов») в этом году построит цех экстракции, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что «Кубаньмасло» осуществляет поставки рапсового масла в КНР.
«Кубаньмасло» ведет деятельность с 1999 года, занимается производством растительных масел, имеет производственные площадки в Ефремовском и Веневском районах Тульской области. По итогам 2023 года выручка составила 12,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей.
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