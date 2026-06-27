Разработанный в России новый электровоз переменного тока 2ЭС11 «Орлец» в июне 2026 года успешно завершил полный цикл приемочных испытаний, в ходе которых преодолел дистанцию более 5000 километров со скоростью 120 км/ч.

Теперь машина пройдет сертификацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза, после чего на заводе «Уральские локомотивы» начнется серийный выпуск установочной партии из 50 новых локомотивов.

«Орлец» получил своё имя в честь традиционного русского названия родонита. Самые знаменитые и богатые залежи этого минерала находятся в России на Среднем Урале, недалеко от Екатеринбурга. Практически рядом находится завод «Уральские локомотивы», где выпускают современные отечественные электровозы.

Двухсекционный электровоз «Орлец» работает на переменном токе, оснащен асинхронным тяговым приводом и мощнее машин предыдущих серий на 42%. Он может вести поезд массой до 7100 тонн в двухсекционном исполнении и до 9000 тонн — с бустерной секцией. 2ЭС11 отличается повышенной надежностью благодаря высокому уровню резервирования тяговых свойств, а модульная конструкция и специально разработанная система охлаждения тягового оборудования обеспечивают удобство обслуживания и оперативность выполнения ремонта.

Электровоз разработан и изготовлен заводом «Уральские локомотивы» на базовой платформе российского грузового электровоза постоянного тока 3ЭС8 «Малахит». «Орлец» имеет длину по осям автосцепок около 32 метров, масса составляет 200 тонн, конструкционная скорость — 120 км/ч, мощность на валах тяговых двигателей в продолжительном режиме составляет 8000 кВт.

На фото: российский магистральный грузовой электровоз 2ЭС11 во время испытаний в конце 2025 года. Источник фото: кадры из видеоролика и фото производителя.

Иван Захаров