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d-tatarinov 04 февраля 2025, 14:07 190 Транспорт, спецтехника и логистика

Масло садится в поезд

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 © t.me

Хорошая новость на пути следования растительных масел: РМ Рейл ресертифицировала вагон модели 15-1219-1П.

Конструкция позволяет перевозить максимально широкий перечень пищевых грузов, что значительно сокращает порожний пробег цистерны.

Сохранение качества масел при перевозке обеспечивает применение котла из низколегированной стали с использованием уплотнителей из пищевой резины.

Грузоподъемность увеличена до 69 тонн.

Срок службы модели 30 лет.

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Источник: https://t.me/rmrail

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