Масло садится в поезд

Масло садится в поездСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Хорошая новость на пути следования растительных масел: РМ Рейл ресертифицировала вагон модели 15-1219-1П.
Конструкция позволяет перевозить максимально широкий перечень пищевых грузов, что значительно сокращает порожний пробег цистерны.
Сохранение качества масел при перевозке обеспечивает применение котла из низколегированной стали с использованием уплотнителей из пищевой резины.
Грузоподъемность увеличена до 69 тонн.
Срок службы модели 30 лет.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com