На вагоностроительном заводе «РМ Рейл» в городе Рузаевка (Мордовия) началось серийное производство новых восьмиосных вагонов-цистерн модели «Находка». Первый состав из 28 таких цистерн уже поступил в эксплуатацию на железные дороги Дальнего Востока.Новая модель вагона, собранная по технологии жёсткой сцепки, позволяет увеличить полезную нагрузку на 11% по сравнению с традиционными четырёхосными и шестиосными цистернами. По данным предприятия, это повышает эффективность перевозок наливных грузов, таких как нефтепродукты и химические вещества.Массовое внедрение таких составов направлено на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, что особенно важно для стратегических восточных направлений и растущего грузопотока в Азиатско-Тихоокеанский регион.Параллельно на заводе проводится модернизация литейного производства, включая внедрение технологий точного литья. Это расширяет линейку выпускаемой продукции, повышает конкурентоспособность и создаёт основу для дальнейшего развития вагоностроительного кластера в регионе.

Компания также успешно развивает сегмент инновационных полувагонов с моделью на тележке, способной выдерживать нагрузку в 25 тонн, которая стала лидером среди люковых полувагонов. Кроме того, разрабатывается цистерна для нефтепродуктов с повышенной грузоподъемностью и объемом котла.

