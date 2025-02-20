Сера поедет на новой тележке

Сера поедет на новой тележкеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
РМ Рейл получила сертификат соответствия РС ФЖТ на вагон-цистерну для транспортировки расплавленной серы модели 15-1269-01 на тележке с нагрузкой 25 тс модели 18-9891.
Базовой для него стала модель 15-1269, которая серийно выпускается компанией с 2018 года, одна из лучших в своем сегменте по технико-эксплуатационным характеристикам, которая продолжает свою историю уже на инновационной тележке. Ее основные преимущества — щадящее воздействие на инфраструктуру железной дороги, снижение износа гребней колес и динамической нагрузки на боковые рамы.
Перевод наиболее перспективного подвижного состава на тележку 18-9891 — важная составляющая стратегии развития продуктовой линейки РМ Рейл.
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d-tatarinov.livejournal.com
20.02.2520:32:26