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d-tatarinov 20 февраля 2025, 18:22 44 Транспорт, спецтехника и логистика

Сера поедет на новой тележке

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 © t.me

РМ Рейл получила сертификат соответствия РС ФЖТ на вагон-цистерну для транспортировки расплавленной серы модели 15-1269-01 на тележке с нагрузкой 25 тс модели 18-9891.

Базовой для него стала модель 15-1269, которая серийно выпускается компанией с 2018 года, одна из лучших в своем сегменте по технико-эксплуатационным характеристикам, которая продолжает свою историю уже на инновационной тележке. Ее основные преимущества — щадящее воздействие на инфраструктуру железной дороги, снижение износа гребней колес и динамической нагрузки на боковые рамы.

Перевод наиболее перспективного подвижного состава на тележку 18-9891 — важная составляющая стратегии развития продуктовой линейки РМ Рейл.

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Источник: https://t.me/rmrail

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РМ Рейл
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.02.2520:32:26

    это хорошо. Сера и далее будет вытеснять цемент со строительного рынка. Особенно это актуально для дорожного строительства. Учитывая сколько Россия добывает и перерабатывает нефти — сера (наверное) также может стать перспективным экспортным продуктом. Главное не отставать и разработать передовые технологии извлечения, очистки, дегазации.

    Кстати на этом фоне сероводородные глубины Черного моря также могут стать перспективным источником как энергии так и ресурса (тот самый процесс Клауса).

    Отредактировано: exVHM.ru~20:51 20.02.25
    #1297194
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