сегодня 46 — оцените публикацию — Katamaran Судостроение и судоходство На СЗ «Красное Сормово» спустили на воду сухогруз «Вячеслав Керичев» проекта RSD59 На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогрузного судна проекта RSD59, получившего наименование «Вячеслав Керичев». © fleetphoto.ru Технические характеристики: Длина максимальная: 140.88 м; Ширина: 16.98 м; Высота борта: 6.00 м; Осадка (в море / в реке): 4.53 / 3.60 м; Дедвейт (около) (в море / в реке): 7535 / 5128 т; Автономность (в море / в реке) 20 / 12 сут; Объем грузовых трюмов: 11292 м³; Количество трюмов: 2; Контейнеровместимость (трюм / палуба): 248 (192 / 56) TEU; Класс Российского Морского Регистра Судоходства КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS Мощность ГД: 2×1200 кВт; Винто-рулевое устройство: 2 ВРК; Подруливающее устройство: 1×230 кВт; Вспомогательные ДГ: 2×332 кВт; Аварийный ДГ: 1×90 кВт; Экипаж: 11 человек. Источник: paluba.media

