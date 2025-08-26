На СЗ «Красное Сормово» спустили на воду сухогруз «Вячеслав Керичев» проекта RSD59
На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогрузного судна проекта RSD59, получившего наименование «Вячеслав Керичев».
Технические характеристики:
Длина максимальная: 140.88 м;
Ширина: 16.98 м;
Высота борта: 6.00 м;
Осадка (в море / в реке): 4.53 / 3.60 м;
Дедвейт (около) (в море / в реке): 7535 / 5128 т;
Автономность (в море / в реке) 20 / 12 сут;
Объем грузовых трюмов: 11292 м³;
Количество трюмов: 2;
Контейнеровместимость (трюм / палуба): 248 (192 / 56) TEU;
Класс Российского Морского Регистра Судоходства КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS
Мощность ГД: 2×1200 кВт;
Винто-рулевое устройство: 2 ВРК;
Подруливающее устройство: 1×230 кВт;
Вспомогательные ДГ: 2×332 кВт;
Аварийный ДГ: 1×90 кВт;
Экипаж: 11 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) заложен сухогруз проекта RSD59.
- 27 декабря 2023 года сдан головной краболов-процессор «Вайгач» ... построенный заводом «Красное Сормово» (Нижегородская область).
- На судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородск...пущен на воду сухогруз «Конструктор Егоров» проекта RSD71.
Поделись позитивом в своих соцсетях
26.08.2515:56:36